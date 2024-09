E’ stato domato l’incendio sviluppatosi nel pomeriggio in una zona incolta di località Tre Croci, vicino il centro dell’isola di Favignana. Le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni di un residence; a scopo precauzionale è stata fatta evacuare una sessantina di persone. Sul posto è intervenuta l’autobotte del Comune, presenti anche i carabinieri e la polizia municipale. Il sindaco di Favignana (Trapani), Francesco Forgione, manifesta forte preoccupazione riguardo alle possibili cause colpose dell’incendio, sottolineando i rischi derivanti da atti irresponsabili legati all’accensione di fuochi e lancia un appello alla comunità invitando tutti a “rispettare rigorosamente le ordinanze e le normative sull’uso del fuoco per proteggere la nostra isola”.