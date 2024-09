Fa la spola tra casa e strada per spacciare

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 62enne catanese, pregiudicato, che adoperava come deposito per la droga la sua abitazione di via Mulini a Vento, situata nel dedalo di strade che si affacciano su via Plebiscito, nel quartiere San Cristoforo. L’uomo aveva intrapreso un redditizio commercio di cocaina, ricevendo i suoi clienti vicino casa dove, dopo aver concordato prezzo e quantitativo della droga da rifornire, andava a recuperare le dosi, già confezionate. Il pregiudicato, infatti, è stato beccato proprio mentre riceveva del denaro da alcuni acquirenti che si sono trattenuti per pochi secondi con lui.

Immediato il blitz dei carabinieri, dopo aver visto l’uomo intascare i soldi e salire in casa, lasciando la porta aperta: approfittando di questa sua leggerezza, i militari sono intervenuti sorprendendo il 62enne mentre rovistava in un borsello appeso all’attaccapanni dell’ingresso. All’interno del marsupio vi erano 3 pezzi di cocaina in pietra, il più grande del peso di più di 20 grammi. In cucina trovato il materiale usato per confezionare e anche polverizzare la droga: una bilancia, delle forbici sporche di polvere bianca, un accendino e varie bustine di plastica e 135 euro. Evidente dunque il fatto che il 62enne utilizzasse casa sua come deposito per la droga, che poi spacciava nella strada sottostante ed è per questo che l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere.