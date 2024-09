È morto il regista Natale Zennaro

CATANIA – È morto all’età di 70 anni il noto regista televisivo Natale Zennaro. Lascia la moglie Francesca e due figli. Sperimentatore e intuitivo, Zennaro ha lavorato per molti anni ad Antenna Sicilia firmando numerose produzioni di successo, da Insieme a Part Time, e programmi d’avanguardia come Tweeter, dedicato al mondo delle tendenze giovanili. Nel corso della sua lunga carriera si è inoltre occupato della regia degli storici programmi sportivi dell’emittente leader in Sicilia, a cominciare da Salastampa, e di seguitissimi speciali come le maxi dirette per le celebrazioni in onore di Sant’Agata. Alla famiglia di Natale Zennaro le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.