“È lui, è lui!”. E i poliziotti prendono il ladro d’auto

CATANIA – I poliziotti catanesi sono intervenuti la scorsa notte per la segnalazione del furto di un’auto commesso in via Zurria. La macchina è stata poi ritrovata dal proprietario in via Stella Polare. Durante la perlustrazione della parte bassa di via Plebiscito, l’attenzione degli agenti è stata catturata da un giovane, il proprietario della macchina prima rubata e poi ritrovata, che stava rincorrendo un’altra persona gridando “È lui! È lui!”. A quel punto i poliziotti sono entrati in azione e hanno bloccato il ladro, un pregiudicato catanese di 39 anni. Quest’ultimo, dopo aver forzato la portiera con una chiave adulterina, si era introdotto in un’altra auto parcheggiata in via Plebiscito, forzando il blocco accensione per rubarla. Il 39enne è stato arrestato per tentato furto aggravato e posto ai domiciliari.