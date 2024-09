Domenica “car free” nel centro storico catanese

CATANIA – “In città senza la mia auto” è la manifestazione “car free day” che domenica 22 settembre coronerà il programma della Settimana europea della mobilità sostenibile promosso dall’amministrazione Trantino con l’assessorato alla Mobilità guidato dal vicesindaco Paolo La Greca, e in questi giorni in corso di svolgimento. Il calendario della giornata, curato dall’ufficio comunale del Mobility Manager, si svilupperà domenica dalle 8 alle 14 nella piazza Federico di Svevia pedonalizzata e all’interno di una più ampia area del centro storico che sarà per l’occasione chiusa al traffico.

Passeggiate a piedi o in bicicletta, itinerari in monopattino, attività di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile e alla tutela dell’ambiente, iniziative educativo-formative o promozionali saranno realizzate in piena sinergia con il tema “La condivisione degli spazi pubblici”, adottato per il 2024 dalla manifestazione promossa dalla Commissione europea e dal ministero dell’Ambiente. Collaborano alla realizzazione degli eventi istituzioni, associazioni di settore, partner pubblici e privati. L’Amts presenterà alcune iniziative per la cittadinanza, come l’app “Amts Smart Ticketing”, per la bigliettazione elettronica, e la Fce metterà a disposizione corse gratuite della metropolitana dalle 8.30 a fine servizio (ultime partenze Monte Po ore 21.56 e Stesicoro ore 22.30).

Questo il calendario delle iniziative previste dalle ore 8.30 alle ore 14 in piazza Federico di Svevia, nello spazio compreso tra il parco antistante il Castello Ursino e la chiesa San Sebastiano:

Minibus elettrico, messo a disposizione dall’Amts per attività espositivo-promozionali finalizzate anche a divulgare progetti dell’amministrazione comunale a cura dell’Ufficio del Mobility Manager di Area;

Stand/banchetto di Fiab Catania MontainBike Sicilia Asd per la promozione dell’uso della bicicletta in sicurezza;

Autobooks-Librincircolo della Direzione Cultura, dedicato ai libri e alla lettura;

Banchetto dell’associazione Orione per attività didattico-educative e laboratoriali e di educazione ambientale/civica/stradale rivolte alla cittadinanza e in particolare ai ragazzi delle scuole;

Stand della Società Dott che effettua il servizio di Monopattini in sharing; Attività espositivo-promozionale “Test Ride”, con prova dei mezzi utilizzati nel servizio monopattini in sharing con il coinvolgimento dei cittadini;

Stand dell’Amts per la prova dei mezzi del servizio di Bike-Sharing con le bici del servizio “Amigo”.

Attività di mobilità sostenibile. Dalle ore 10 alle 13, con raduno in piazza Federico di Svevia: ciclopedalata a cura di Fiab Catania MontaInBike Sicilia A.S. dal titolo: “La città senza la mia auto – Alla scoperta del Boschetto della Plaia in bicicletta”. Dettagli e prenotazioni al link https://boschettoplaja-sem2024ct.eventbrite.it.

Il provvedimento di chiusura al traffico emanato dall’Ufficio Traffico Urbano dispone per domenica 22 settembre, con effetto dalle ore 7 alle 14, il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi dei residenti diretti a rimesse o aree private, dei mezzi di soccorso in emergenza, dei mezzi del trasporto pubblico locale e dei mezzi ecosostenibili (mezzi di micro mobilità elettrica, bici e ciclomotori elettrici, e i mezzi condivisi del servizio di bike, car e monopattino sharing presente in città) nell’area racchiusa dal seguente perimetro, le cui strade di confine restano aperte al traffico veicolare: via Umberto, da piazza Ettore Majorana a via Etnea, via Etnea, da via Umberto a via Angelo Litrico, via Angelo Litrico, via Sant’Euplio, da piazza della Borsa-Stesicoro a via Angelo Litrico, via Cappuccini, da piazza San Domenico a via Pietro Garofalo, via Pietro Garofalo, via Santa Maddalena, da via Pietro Garofalo a via Antonino di Sangiuliano, via Antonino di Sangiuliano, da via Santa Maddalena a piazza Dante, piazza Dante, via Quartarone, via Vittorio Emanuele II, da via Quartarone a via Della Palma, via Della Palma, da via Vittorio Emanuele II a via Garibaldi, via Giuseppe Garibaldi, da via Della Palma a via Quartiere Militare, via Quartiere Militare, da via Garibaldi a via Naumachia, via Naumachia, da via Quartiere Militare a piazza Maravigna, piazza Carmelo Maravigna, carreggiata nord ed est, via Riccardo da Lentini, via Plebiscito, da via Sant’Angelo Custode a via Colombo, via Cristoforo Colombo, da via Plebiscito a via Cardinale Dusmet, via Cardinale Dusmet, da via Colombo a via Porticello, via Porticello, via Vittorio Emanuele II, da via Porticello a piazza Cutelli, piazza Cutelli, carreggiata nord, via Monsignor Ventimiglia, da piazza Cutelli a via di Sangiuliano, via Antonino di Sangiuliano, da via Ventimiglia a via Coppola, via Coppola, via Giacomo Puccini, via Cosentino, da via Puccini a via Oberdan, via Guglielmo Oberdan, da via Cosentino a piazza Ettore Majorana.



Istituito anche il divieto di sosta, con rimozione coatta, per tutti i veicoli dalle ore 7 alle 9. in queste vie e aree: via Plebiscito, lato sud-est, dal civ. 87 a via Grimaldi; via Grimaldi, da via Plebiscito al civ. 8, lato nord-est; via Sant’Angelo Custode, da piazza Federico di Svevia al civ. 8, lato ovest.