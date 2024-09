Da Catania col drone per portare mini cellulari ai carcerati

I finanzieri dei Gico nei giorni scorsi hanno individuato e arrestato due persone che, arrivate da Catania, intendevano utilizzare un drone per “recapitare” all’interno del penitenziario di Caltanissetta un involucro contenente droghe e 10 cellulari di piccole dimensioni. Sono stati inoltre sequestrati i loro 4 smartphone. Nella macchina sono stati inoltre trovati 5.000 euro in contanti nascosti sotto lo sterzo, che dovevano costituire il compenso per il pilota del drone. Gli indagati sono stati trasferiti in carcere.