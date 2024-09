Cinquanta milioni per la zona industriale

Cinquanta milioni di euro per rilanciare la zona industriale di Catania. L’operazione, finanziata con i soldi del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, è stata al centro della riunione organizzata questa mattina nella sede dell’assessorato regionale delle Attività produttive, alla presenza del sindaco di Catania Enrico Trantino e dei vertici dell’Irsap. Si è discusso delle esigenze infrastrutturali e delle iniziative destinate a potenziare tutte le aree industriali dell’Isola.

“L’assegnazione di questi fondi rappresenta un passo fondamentale – dice l’assessore regionale Edy Tamajo -. Nel frattempo, abbiamo avviato un dialogo costruttivo con tutti gli attori coinvolti, per elaborare un piano d’azione che miri alla manutenzione continua delle aree industriali e alla loro riqualificazione, elementi imprescindibili per attrarre nuovi investimenti e favorire la crescita economica. Non sarà solo una riqualificazione delle infrastrutture, ma un intervento strategico per aumentare la competitività del nostro sistema produttivo”.