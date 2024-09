C’erano un incendio, un naufrago e due ministri

SIRACUSA – Un’esercitazione di ricerca e soccorso aeromarittimo e antincendio condotta dalla guardia costiera e dai vigili del fuoco per testare la corretta gestione di tutte le procedure di emergenza. Alla simulazione, che ha avuto luogo nell’ambito del DiviNazione Expo di Siracusa, hanno assistito i ministri Francesco Lollobrigida e Matteo Piantedosi.

Lo scenario ha coinvolto un peschereccio che ha simulato un incendio a bordo, mentre si segnalava un componente dell’equipaggio disperso in mare e un ferito. Ad attivarsi è stata la guardia costiera, con il coinvolgimento di un elicottero, due motovedette e il personale marittimo per il recupero del naufrago e i soccorsi all’equipaggio. Un’unità navale specializzata dei vigili del fuoco con l’ausilio del soccorso acquatico è poi intervenuta per spegnere l’incendio. A bordo della nave Gregoretti della guardia costiera erano presenti anche gli studenti dell’Istituto nautico Rizza di Siracusa.