Cenere: prosegue la raccolta nei quartieri

CATANIA – Sono fissati per il 25 settembre, 2 e 9 ottobre, i tre nuovi appuntamenti con il porta a porta per la raccolta della cenere vulcanica nel Lotto Centro, così come richiesto dal sindaco Enrico Trantino. Gema Spa ricorda agli utenti che i sacchetti con la cenere devono essere esposti i martedì sera precedenti la raccolta (24 settembre, 1 e 8 ottobre), dalle 20.30 alle 22. I sacchi non devono essere colmi e occorre usare quelli trasparenti e non di colore nero. I cittadini possono anche recarsi al Centro comunale di raccolta di Picanello, in via Galatioto, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13. Prosegue intanto il piano di spazzamento meccanizzato con la rimozione di cenere dalle strade, secondo un programma stabilito con l’assessorato e la direzione Ecologia del Comune. Ai cittadini è richiesto di rispettare i divieti di sosta che verranno collocati sul posto 48 ore prima dell’intervento.

Di seguito le date, vie e divieti di sosta previsti fino al 28 settembre.

Giovedì 19 settembre:

Divieto di sosta dalle 18 alle 4 di venerdì 19 settembre in via Ammiraglio Caracciolo.

Venerdì 20 settembre:

Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie San Giovanni, Santa Chiara, Santa Maria dell’Aiuto e Francesco Gallo,

Divieto di sosta dalle 18 alle 4 di sabato 21 settembre nelle vie Savasta e Acireale.

Sabato 21 settembre:

Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Sant’Angelo Custode e Mulino a Vento.

Domenica 22 settembre:

Divieto di sosta dalle 18 alle 4 del 23 settembre nelle vie Padova e Milano (tra via Monfalcone e via Pasubio).

Lunedì 23 settembre:

Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Sapuppo, Santissima Trinità e Abate Ferrara,

Divieto di sosta dalle 18 alle 4 di martedì 24 nelle vie Sassari e Genova.

Martedì 24 settembre:

Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Ragazzi del ’99, Fanti d’Italia e Rosina Anselmi,

Divieto di sosta dalle 18 alle 4 di mercoledì 25 nelle vie Luigi Negrelli, Cronato e Antonio Stoppani.

Mercoledì 25 settembre:

Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Umberto I (da piazza Iolanda a viale della Libertà), Tolmezzo, Salemi, Caltanissetta e Calatafimi,

Divieto di sosta dalle 18 alle 4 di giovedì 26 nelle vie Agrigento, Montebello, Papale, Nicola Fabrizio, Rindone, Amore e Cancelliere.

Giovedì 26 settembre:

Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Curia, Cairoli, Mongibello e Masaniello,

Divieto di sosta dalle 18 alle 4 di venerdì 27 nelle vie Dei Miti, Rasà, Neri, Samuele e Stazzone.

Venerdì 27 settembre:

Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 in via Sabato Martelli Castaldi,

Divieto di sosta dalle 18 alle 4 di sabato 28 nelle vie Passo di Aci, Proserpina, Cerere e Narciso.

Sabato 28 settembre:

Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Duca degli Abruzzi e Principe Nicola (da via Duca degli Abruzzi a via Giacomo Leopardi).