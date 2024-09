Catania, un’altra settimana di spazzamento

CATANIA – Prosegue a Catania la rimozione di cenere dalle strade, secondo un programma stabilito di concerto con l’assessore Massimo Pesce e la Direzione Politiche per l’Ambiente del Comune. L’avvertenza ai cittadini è di rispettare i divieti di sosta che verranno apposti 48 ore prima dell’intervento per consentirne la

corretta esecuzione. Di seguito le date, vie e divieti di sosta previsti fino al 5 ottobre.

Domenica 29 settembre: divieto di sosta dalle 18 alle 4 del 30 settembre nelle vie Marchese di Casalotto ed Enrico De Nicola.

Lunedì 30 settembre: divieto di sosta da mezzanotte alle 10 in via Abate Ferrara.Divieto di sosta dalle 18 alle 4 del 1 ottobre nelle vie delle Acacie, Zoccolanti, Messina (da piazza Galatea a piazza Santa Maria della Guardia).Martedì 1 ottobre: divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Guido Gozzano e Francesco Fusco. Divieto di sosta dalle 18 alle 4 nelle vie Luigi Galvani, Evangelista Torricelli e Alessandro Volta.

Mercoledì 2 ottobre: divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Eleonora d’Angiò e Orto Limoni. Divieto di sosta dalle 18 alle 4 del 3 ottobre nelle vie Nino Martoglio e Orto San Clemente.

Giovedì 3 ottobre: divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Rodi, Scarpanto e Sant’Agnese. Divieto di sosta dalle 18 alle 4 del 4 ottobre nelle vie Carmelo Abate, Aurelio Nicolodi e Savoia.

Venerdì 4 ottobre: divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Luna e Vallone. Divieto di sosta dalle 18 alle 4 del 5 ottobre in via Calatabiano.

Sabato 5 ottobre: divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Mafalda di Savoia, Sant’Alfio e Giuseppe Leocata.