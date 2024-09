Catania senza tifosi a Caserta

Niente trasferta a Caserta per i tifosi del Catania. Dopo le valutazioni del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, per la gara in programma domenica 6 ottobre alle 15 è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Sicilia. Telecolor, dalle 14.30, trasmetterà tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Pinto, analisi del match, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855; differita integrale del match in esclusiva lunedì alle 22.15, dopo Corner.