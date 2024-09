Ruba caciotte e occhiali prima dell’imbarco

CATANIA – Nella sala delle partenze dell’aeroporto catanese una 37enne di Agrigento, in attesa del suo volo per la Germania, ha rubato delle caciotte e un paio di occhiali dagli scaffali di alcuni negozi. Il suo piano è stato interrotto dagli agenti della polizia di frontiera che l’hanno scoperta e denunciata per furto aggravato. Dopo aver ricevuto una denuncia di furto da parte del dipendente di uno dei negozi dell’aeroporto, i poliziotti sono arrivati alla sua individuazione grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza che l’hanno registrata in tutte le fasi del furto. La 37enne ha consegnato agli agenti quello che aveva rubato, nascosto in parte sotto la maglietta.