A Catania quasi 400 multe, rimosse 67 auto abbandonate

CATANIA – Nei giorni scorsi super lavoro per la polizia municipale di Catania, che ha organizzato posti di blocco in via Giacomo Leopardi, corso Italia, corso Martiri della Libertà e via VI Aprile. Complessivamente 127 i verbali: 8 per mancate coperture assicurative; 16 per mancate revisioni; 10 per omesso uso del casco protettivo obbligatorio; 8 per guide con patente diversa; 2 per mancate precedenze; 83 per divieti di sosta (soste sui marciapiedi, in doppia fila, sugli attraversamenti pedonali, in prossimità di incrocio, ecc.).

La scorsa settimana la pattuglia di “Street control” in via Santa ‘Sofia, via Giordano Bruno e viale Kennedy aveva fatto fioccare 264 multe. Sempre nei giorni scorsi sono stati anche rimossi ben 67 veicoli lasciati in stato di abbandono sulle strade cittadine: oltre a costituire intralcio alla circolazione, spesso determinano l’insalubrità dell’ambiente, in quanto ricettacolo di rifiuti.