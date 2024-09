Catania, gli ultrà restano a casa

Niente tifo organizzato al seguito del Catania per la partita in trasferta contro la Juventus Next Gen, in programma sabato alle 18.30 e valida per la terza giornata del campionato di Serie C. I gruppi ultras rossazzurri non partiranno per Biella, sede delle gare interne dei bianconeri, avendo aderito alla protesta contro la presenza delle seconde squadre dei club di Serie A nel torneo di Lega Pro. Al seguito della squadra di Toscano andranno invece i sostenitori che si muoveranno individualmente, diversi dei quali provenienti dalle altre città del nord Italia.