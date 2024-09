Catania: 4 mesi e sarà pronto il nuovo Velletri

CATANIA – Lavori in corso al campo sportivo di via Velletri, a Ognina-Picanello. Sono ripartiti in questi giorni gli interventi di cantiere per realizzare nuovi spogliatoi, manto erboso sintetico e una tribunetta peraltro già montata, opere che verranno completate in 3-4 mesi, in modo da restituire l’impianto alle società calcistiche all’inizio del nuovo anno solare. Un progetto realizzato dall’assessorato alle Politiche comunitarie retto da Sergio Parisi, nell’ambito del piano di riqualificazione degli impianti sportivi della città.

“L’approvazione della variazione di bilancio varata dalla giunta Trantino nei giorni scorsi – ha spiegato l’assessore Parisi – prevede la riqualificazione dei campi da calcio di Zia Lisa e Paratore”. A breve, dunque, saliranno a sette gli impianti oggetto di un intervento di recupero e restyling: lo stadio Cibali e il Cibalino, il Duca D’Aosta e il campo di Nesima, impianti entrambi in sintetico su cui ogni giorno già si allenano e giocano ogni giorno centinaia ai ragazzi.

Parisi ha anche reso noto che il restyling dei campi Zia Lisa e Paratore secondo le previsioni coincideranno con la conclusione dell’attuale stagione agonistica, al fine di non intralciare le attività federali delle società cittadine. Nel frattempo si lavora anche alla realizzazione, a Librino, di una struttura innovativa dedicata al calcio, per venire incontro alle tantissime richieste da parte delle società sportive che svolgono attività dilettantistica e giovanile.

Nell’ambito del progetto “Catania spazio sport” rientrano anche i frequentatissimi campetti di quartiere già consegnati a Monte Po, Villaggio Sant’Agata, piazza Beppe Montana, via Villa Glori e viale Bummacaro.