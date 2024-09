CATANIA – Si terrà a Catania, a Palazzo della Cultura, il 14 e il 15 ottobre prossimi, il Festival della Cultura finanziaria. Il programma è stato presentato dal sindaco Enrico Trantino, dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, in video collegamento dai rappresentanti del ministero per l’Università e la ricerca, Alessandra Gallone e Andrea Catizone, Teresa Calabrese, ideatrice e curatrice del Festival e da Giorgio Ventura di Futurea, partner dell’evento e dal direttore della Cultura del Comune, Paolo Di Caro. Il Festival si pone come un punto di riferimento per l’educazione finanziaria, con una particolare attenzione alla formazione verso i giovani e le donne e alle opportunità di investimento legate alla rivoluzione digitale. Un’importante occasione per comprendere come la gestione del risparmio possa diventare una leva strategica per il futuro delle nuove generazioni e delle imprese, in un contesto di grandi trasformazioni come quello della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale. Prevista anche una challenge con la partecipazione di studenti universitari e liceali del Galilei che si sfideranno nella creazione di progetti innovativi che saranno valutati da una giuria di esperti del settore, tra cui Le Village by Crédit Agricole, Futurea e 2cents.

“Catania e la Sicilia – ha detto il sindaco Trantino – hanno bisogno di confronti qualificati come questo per le grandi opportunità di investimenti redditizi negli scenari che si aprono nel breve e nel medio termine, con l’obiettivo di trattenere i giovani nella nostra terra o richiamarli se sono andati fuori, offrendo loro possibilità concrete di realizzare i propri talenti creando opportunità di lavoro e crescita economica”. “L’Assemblea Regionale – ha affermato il presidente Galvagno – condivide gli obiettivi del festival, attraverso l’educazione finanziaria e il confronto tra esponenti di respiro nazionale, intende promuovere l’idea che il progresso nasce dalla conoscenza, dalla formazione e dalla valorizzazione delle differenze. E per questo non è mancato il nostro sostegno”. Al centro dell’evento che per due giorni vedrà impegnati esperti nel settore dell’educazione finanziaria per informare e stimolare l’innovazione, il cambiamento e l’inclusione e che vedrà la partecipazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e di esperti consiglieri del ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, e dell’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edmondo Tamajo.