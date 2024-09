CATANIA – Un 52enne trovato in via Gambino e un 63enne pregiudicato sorpreso in via Dusmet, entrambi catanesi, sono stati multati dalle forze dell’ordine perché sorpresi al centro della città mentre svolgevano l’attività di posteggiatori. Per i due è scattato anche il sequestro del denaro in loro possesso. Denunciati pure altri due parcheggiatori catanesi, un 44enne e un 26enne, beccati rispettivamente in via Dusmet e in viale Ruggero di Lauria: avevano entrambi eluso il Dacur, provvedimento con il quale era stata inibita la possibilità di frequentare le vie dove già erano stati colti in flagrante.