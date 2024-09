CATANIA – Arrivano novità a Catania sul fronte dell’acquisto dei biglietti per l’Alibus di Amts. Sono cambiate, infatti, le modalità di pagamento, con la sospensione della vendita a bordo di biglietti cartacei tradizionali. Ora l’acquisto potrà avvenire con le seguenti modalità: 1) tramite la rete dei rivenditori autorizzati con biglietto elettronico o anche con il biglietto cartaceo, fino alla decorrenza indicata (30 giugno 2025) o fino a esaurimento degli stessi (Amts ricorda che tali titoli sono da convalidare a bordo); 2) tramite le emettitrici automatiche, disponibili in alcuni capolinea e all’aeroporto (con pagamento in contanti o con carte di credito e/o bancomat, anche qui, si tratta di titoli da convalidare a bordo); 3) in vettura su tutti gli autobus tramite le emettitrici di bordo con pagamento con monete o con carte di credito e/o bancomat (questo titolo è convalidato contestualmente all’acquisto); 4) in vettura tramite app di vendita a bordo, mediante dispositivi messi a disposizione del personale addetto (pagamento esclusivamente con carte di credito e/o bancomat, questo titolo è convalidato contestualmente all’acquisto); 5) tramite app mobile “Amts smart ticketing”, che potrà essere installata su smartphone direttamente dall’utente tramite Google Play Store o Apple Store (pagamento esclusivamente elettronico, questi titoli sono da convalidare a bordo; 6) tramite altre app mobile convenzionate (Dropticket, Mooney, ecc., questi titoli sono da convalidare a bordo). Dunque non sarà più possibile acquistare in contanti il biglietto in vettura dagli operatori Amts.