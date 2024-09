CATANIA – Sabato 28 settembre torna la giornata nazionale dell’Abio, l’associazione per il bambino in ospedale da sempre al fianco dei piccoli pazienti ricoverati e delle loro famiglie, che quest’anno raggiunge la sua ventesima edizione. Nel territorio etneo sarà possibile incontrare i volontari Abio a San Giovanni La Punta, presso il parco commerciale Le Zagare, e a Catania in corso Italia 165, dalle ore 9 alle 21. Qui si potranno ascoltare le testimonianze dei volontari e comprendere cosa significhi svolgere il servizio in ospedale e decidere di prendersi cura, ogni giorno in tutta Italia, dei piccoli ricoverati. Durante l’evento si potrà sostenere Abio tramite un’offerta, ricevendo un cestino di ottime pere, il simbolo della giornata. Il ricavato verrà utilizzato per organizzare nuovi corsi di formazione rivolti a chi è già volontario e a chi desidera diventarlo. La ventesima edizione della manifestazione rappresenta un importante traguardo per Abio che opera con impegno e passione sin dal 1978. Abio Catania, nata nel 1994 all’interno del reparto di Emato-oncologia pediatrica del Policlinico, opera anche negli ospedali Garibaldi Nesima, Cannizzaro e San Marco.