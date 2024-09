CATANIA – Lo slogan della nuova edizione della Make Sense Campaign è “1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita”. Si tratta dell’iniziativa di sensibilizzazione, con visite gratuite, contro l’insorgenza dei tumori testa-collo promossa dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC) alla quale aderisce anche l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Rodolico – San Marco. Il 16, 17 e 19 settembre prossimi, al Policlinico Rodolico e al San Marco verranno offerti screening gratuiti mirati alla prevenzione dei tumori testa-collo. Le visite saranno eseguite dagli specialisti sia dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria diretta da Ignazio La Mantia (in particolare dell’UOS Otorinolaringoiatria ad indirizzo Oncologico di cui è responsabile l’otorinolaringoiatra Antonio Bonanno), sia dell’UOC Chirurgia Maxillo-facciale diretta da Alberto Bianchi secondo un preciso calendario e fino a disponibilità dei posti.

Di seguito i dettagli delle visite:

SAN MARCO (viale Carlo Azeglio Ciampi, Librino):

Lunedì 16 settembre:

Dalle ore 9 alle ore 18 negli ambulatori n. 37 e 38 di Otorinolaringoiatria, nella Main Street del Padiglione B terzo piano.

E’ necessaria la prenotazione chiamando il numero 095/4794230 dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì.

Dalle ore 9 alle ore 15 nell’ambulatorio numero 44 di Chirurgia Maxillo Facciale, nella Main Street del Padiglione B terzo piano.

E’ necessaria la prenotazione chiamando il numero 095/4794258 dalle ore 9 alle ore 11.30 dal lunedì al venerdì.

POLICLINICO RODOLICO Via Santa Sofia, 78:

Martedì 17 e giovedì 19 settembre:

dalle ore 9 alle ore 12.30 nell’ambulatorio numero 15 dell’UOC Otorinolaringoiatria al piano terra dell’edificio 3.

Non è necessaria la prenotazione. Per informazioni chiamare il numero 095/3781166, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

In Italia il cancro della testa e del collo rappresenta il 3% dei tumori totali, mentre in Europa è il settimo più comune. Nonostante la gravità e la sua crescente diffusione, ancora poche persone ne sono a conoscenza, eppure la possibilità di sviluppare un tumore alle vie aerodigestive superiori nell’arco della vita è pari a 1/46 negli uomini e a 1/197 nelle donne. In Italia, ogni anno, sono diagnosticati più di 9.000 casi, 9.750 nel 2022 (fonte: “I numeri del cancro 2023”, AIOM) di cui circa il 72% tra gli uomini; tuttavia i casi sono in aumento anche tra le donne, con un passaggio da 2.200 casi registrati nel 2017 a 2.700 nel 2022. Inoltre si tratta di un tumore più comune tra chi ha superato i 40 anni, ma si è osservato un recente incremento anche tra i più giovani. Per questo tipo di neoplasie, consapevolezza e prevenzione si rivelano la difesa migliore: 1per3, un sintomo per tre settimane, è infatti la regola da tenere sempre a mente quando si tratta dei carcinomi cervico-cefalici, i cui segnali sono spesso ignorati o associati a malattie stagionali come un comune mal di gola o raffreddore. Una rapida comprensione delle avvisaglie della malattia è cruciale per una diagnosi precoce, in presenza della quale il tasso di sopravvivenza sale all’80-90%, contro un’aspettativa di vita di soli 5 anni per coloro che scoprono la malattia in fase avanzata (ibidem).