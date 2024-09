CATANIA – Fermato dalla polizia di Catania per un controllo si è dato alla fuga tra i vicoli del quartiere San Berillo. Dopo che i poliziotti lo hanno bloccato è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. È la vicenda che vede protagonista un 24enne gambiano, notato dagli agenti aggirarsi in modo sospetto in piazza Turi Ferro. L’uomo alla vista della polizia ha affrettato il passo, scappando tra i vicoli del rione, fino a che non è stato nuovamente raggiunto e bloccato, dopo avere urtato intenzionalmente contro il paravento di uno scooter della polizia. Nel suo marsupio è stato trovato un panetto di hashish di circa 65 grammi e 485 euro.