CATANIA – L’atteggiamento sospetto di un catanese di 19 anni non è sfuggito all’attenzione di un poliziotto libero dal servizio che, dopo essersi qualificato e averlo fermato, l’ha trovato in possesso di droga. Da lì, il poliziotto dell’Ufficio tecnico logistico della questura ha chiesto l’intervento dei colleghi della squadra Volanti che, in pochi minuti, sono intervenuti in via Canfora. Il giovane è stato trovato con 72 grammi di marijuana e 48 di hashish. Oltre alla droga, i poliziotti hanno sequestrato anche 520 euro in contanti. Per il pusher 19enne è stata applicata la misura dell’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.