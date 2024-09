Canta Napoli, Palermo travolto

Il Napoli-due, pieno di seconde linee, batte senza troppi problemi il Palermo al Maradona (5-0) e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia nei quali affronterà la Lazio all’Olimpico.

Dopo soli 11 minuti la squadra di Conte ha già ipotecato la vittoria grazie a una doppietta di Ngonge che con due potenti conclusioni buca la difesa dei rosanero grazie anche a una indecisione di Sirigu che nella prima occasione si fa passare il pallone sotto il corpo.

Il gioco del Napoli è veloce e spumeggiante e la squadra mostra un’ottima condizione atletica e un notevole affiatamento, nonostante l’assenza di tanti titolari. Il Palermo, pur colpito a freddo, reagisce prima che il Napoli dilaghi e colpisce anche un palo con Brunori. Ma nel finale della prima frazione gli azzurri trovano con un colpo di testa di Juan Jesus, su traversone dalla bandierina di Neres, il terzo gol che chiude in pratica la partita.

Le cose si complicano ulteriormente per i rosanero nel secondo tempo quando Vasic alzando troppo un piede colpisce alla testa Gilmour e viene espulso. Al 25′ sfruttando un errore di Ceccaroni, Simeone offre a Neres il pallone da appoggiare in rete per il 4-0. Il 5-0 arriva al 31′ con una conclusione di McTominay su passaggio di Lukaku, una manciata di secondi dopo che i due, assieme a Kvaratskhelia, erano entrati in campo. Lo stesso scozzese poco dopo colpisce anche la traversa con una conclusione dal limite dell’area di rigore.

Da segnalare, durante l’intervallo, l’esplosione di petardi lanciati dai tifosi delle due squadre. L’arbitro Collu, per motivi di sicurezza e anche a causa del fumo che ha invaso il terreno di gioco, ha fatto riprendere la gara solo dopo che lo speaker ha più volte invitato i tifosi a sospendere il lancio di petardi.

NAPOLI-PALERMO 5-0

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile 6; Mazzocchi 6, Jesus 7, Marin 5.5, Spinazzola 6.5; Lobotka 6.5 (12′ st Anguissa 6), Gilmour 6; Neres 7.5 (31′ st Lukaku 6.5), Raspadori 6 (31′ st McTominay 6.5), Ngonge 7 (12′ st Zerbin 6); Simeone 6 (31′ st Kvaratskhelia 6). In panchina: Turi, Contini, Buongiorno, Rrahmani, Olivera, Politano, Di Lorenzo. Allenatore: Conte 6.5

PALERMO (3-5-2): Sirigu 5; Peda 5.5, Baniya 5 (27′ st Lucioni 5.5), Ceccaroni 4.5; Buttaro 5, Saric 5.5 (27′ st Segre sv), Ranocchia 5.5 (18′ st Gomes 6), Vasic 4.5, Lund 6 (39′ st Pierozzi sv); Le Douaron 5.5 (18′ st Insigne 6), Brunori 6. In panchina: Desplanches, Nespola, Di Mariano, Appuah, Henry, Diakité, Nikolaou. Allenatore: Dionisi 5

ARBITRO: Collu di Cagliari 5

RETI: 8′ e 12′ pt Ngonge, 42′ pt Jesus, 25′ st Neres, 32′ st McTominay.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Espulso al 13′ del secondo tempo Vasic. Ammonito Marin. Angoli: 2-4 Recupero: 0′, 0′