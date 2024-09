Blitz antimafia nel Trapanese: coinvolto anche un ex senatore

TRAPANI – La polizia di Trapani, su delega della Dda di Palermo, ha emesso 10 misure cautelari nei confronti di soggetti, tutti residenti in provincia di Trapani, accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, estorsione e spaccio di stupefacenti aggravati dal metodo e dall’agevolazione mafiosa, traffico di influenze, violazione di segreto d’ufficio e porto e detenzione illegale di armi.

L’indagine, avviata nel maggio del 2021, ha documentato gli assetti e il rinnovato dinamismo delle famiglie mafiose di Alcamo e Calatafimi, in seguito all’arresto di numerosi esponenti storicamente al vertice delle stesse. Nel tentativo di colmare il vuoto creatosi, il clan alcamese aveva individuato il nuovo vertice in un pregiudicato locale. Stesso ruolo di reggente era stato attribuito a un altro pregiudicato di Calatafimi.

Diverse le estorsioni documentate verso imprenditori locali, tra i quali un imprenditore di Castellammare, con interessi nel settore della distribuzione alimentare e del mercato immobiliare, e due imprenditori alcamesi attivi nel settore dell’edilizia, del movimento terra e della commercializzazione di auto. Le vittime venivano minacciate di ritorsione qualora non avessero versato, nelle mani di un uomo di fiducia del capo famiglia alcamese, 50 mila euro. Un altro episodio estorsivo ha riguardato il titolare di un maneggio di Alcamo, costretto ad abbandonare l’azienda in seguito a contrasti con un soggetto vicino al clan. E ancora, un buttafuori trapanese, sotto minaccia, era stato costretto ad abbandonare il lavoro in un locale per favorire il figlio di un pregiudicato del posto.

L’inchiesta ha inoltre documentato l’esistenza di un connubio affaristico-mafioso in grado di condizionare, anche dietro corrispettivo in denaro, il consenso elettorale. Il clan, infatti, avrebbe indirizzato il voto locale in favore di un candidato alcamese, coordinatore provinciale del movimento politico ‘Via’. Nell’inchiesta sarebbe coinvolto un ex senatore della Repubblica alcamese, ispiratore del movimento e promotore di una richiesta di voti alla famiglia mafiosa, dietro un compenso di circa 3 mila euro, in occasione delle elezioni regionali siciliane del settembre 2022.

Da ultimo, l’inchiesta ha documentato l’attività di spaccio condotta dal clan anche grazie all’apporto di fornitori albanesi, e la detenzione di armi, nascoste dagli indagati e nella disponibilità del clan. Nel corso delle indagini uno degli appartenenti al clan è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di oltre 9 chili di marijuana. In quella occasione sono stati inoltre trovati 2 fucili a canne mozzate calibro 12, con relativo munizionamento, entrambi risultati rubati.