Bethers dimesso dall’ospedale

Klāvs Bethers è stato dimesso in tarda mattinata dall’ospedale San Giuliano e rientrerà in sede stasera. Il portiere del Catania era stato ricoverato ieri in seguito al violento colpo alla testa rimediato in uscita bassa su Padula, giunto in ritardo sul pallone (foto Catania Fc Facebook). Dopo lo scontro, che l’arbitro Mastrodomenico non ha sanzionato neppure con un cartellino giallo, l’estremo difensore lettone ha lasciato il campo venendo rilevato da Adamonis. Conclusi gli accertamenti diagnostici prescritti dopo il ricovero, Bethers ha lasciato il nosocomio. Le condizioni del portiere verranno ulteriormente valutate nei prossimi giorni. Nel match infrasettimanale contro il Cerignola, si va verso la conferma di Adamonis, vicino al debutto da titolare tra i pali.