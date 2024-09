Al controllo non toglie il casco: era pieno di droga

BELPASSO (CATANIA) – I carabinieri della stazione di Belpasso hanno arrestato per detenzione ai fini spaccio di droga un 19enne misterbianchese. Durante un controllo su via Mongibello, un giovane a bordo di uno scooter ha mostrato un atteggiamento sospetto alla vista dei militari: ha prima frenato di botto, rallentando la sua marcia, e poi tentennando ha proseguito oltrepassando i militari, già impegnati in un altro controllo. Questi, dopo aver mandato via l’automobilista, sono subito partiti per fermare il giovane che hanno immediatamente raggiunto e bloccato.

Sin dal primo momento, il 19enne si è mostrato ostile e contrariato, rifiutandosi, inoltre, di indicare i motivi della sua presenza in quel posto. Oltretutto, sebbene inviato più volte dai militari a scendere dal mezzo, si ostinava a rimanerci sopra e a non togliersi il casco, nonostante la temperatura fosse molto elevata. A questo punto è scattata la perquisizione da parte dei carabinieri che hanno trovato, proprio all’interno del casco che non voleva togliere, diverse dosi di marijuana, già confezionate in bustine di nylon e pronte per essere vendute. Inoltre, nella tasca dei pantaloni aveva 70 euro, probabilmente provento dell’attività di spaccio. Tutta la droga e i soldi sono stati sequestrati ed il pusher è stato arrestato.