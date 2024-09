Beccato a rubare in casa: divelti anche i rubinetti

CALTAGIRONE (CATANIA) – I carabinieri di Caltagirone hanno denunciato un 36enne per tentato furto. Nella mattinata un cittadino ha contattato il 112 segnalando di aver sentito in via Roma strani rumori provenire dall’interno di un’abitazione, la cui porta d’ingresso sembrava essere stata forzata. I carabinieri arrivati sul posto sono entrati nell’appartamento cogliendo sul fatto il 36enne, trovato in possesso di un coltello a serramanico. Aveva già ammassato vicino all’ingresso vari elettrodomestici e utensili, tra i quali un televisore e un compressore d’aria, insieme alla rubinetteria dei servizi igienici che aveva appena distrutto. I militari lo hanno anche riconosciuto per averlo già arrestato nello scorso mese di giugno per il furto della borsa di una devota durante la messa domenicale nella chiesa di Santa Maria di Gesù.