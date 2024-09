Atti osceni davanti al liceo scientifico catanese: incastrato dai video degli studenti

CATANIA – I poliziotti di Catania hanno denunciato un 49enne per atti osceni compiuti davanti al liceo scientifico Principe Umberto. L’uomo ha parcheggiato la sua auto proprio davanti a un’aula dell’istituto per poi dare sfogo alle sue oscenità. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati gli stessi studenti che hanno chiesto l’intervento della polizia. Poco prima dell’arrivo della volante, l’uomo si è dileguato, facendo perdere le sue tracce, ma a incastrarlo è stato un video, registrato da alcuni studenti con lo smartphone e immediatamente dato ai poliziotti per poterlo individuare. Grazie alle visione delle immagini, gli agenti sono riusciti a identificarlo e sono andati a prelevarlo direttamente in casa.