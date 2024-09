Assalto al supermercato catanese: catturato

MISTERBIANCO (CATANIA) – Dopo aver commesso una rapina a Misterbianco in un supermercato di corso Carlo Marx è fuggito a bordo della sua macchina ma è stato intercettato e arrestato dalla polizia. Il 49enne catanese ha fatto irruzione di sera all’orario di chiusura, armato di una chiave a tubo di grosse dimensioni normalmente utilizzata per smontare le ruote delle auto. Si è avvicinato a una cassiera, cogliendola alle spalle e afferrandola per il collo, minacciando di colpirla se non gli avesse consegnato tutti i soldi della cassa.

Appena afferrato l’incasso è scappato. Ricevuta la segnalazione, la polizia si è messa in moto e poco dopo un equipaggio che passava alla circonvallazione ha intercettato il rapinatore, che dopo un breve inseguimento è stato fermato. In auto c’era la chiave a tubo e nelle sue tasche è stato trovato l’intero bottino.