Affondano barca e cellulari, ragazzi catanesi salvati dall’unico telefono

AUGUSTA (SIRACUSA) – Sei ragazzi catanesi in difficoltà sulla scogliera di Punta Izzo perché la loro imbarcazione da diporto era semisommersa nel golfo Xifonio, ad Augusta, sono stati salvati nel pomeriggio dalla guardia costiera. Avevano perso in mare tutti i documenti e i loro cellulari tranne uno che, nonostante avesse preso acqua, è servito per chiedere aiuto al numero di emergenza in mare 1530. Sono intervenuti una motovedetta CP 764 e due pattuglie in auto, una ambulanza e i carabinieri. I ragazzi avevano qualche escoriazione. Il proprietario dell’imbarcazione e suo figlio, che era bordo, dovranno andare alla capitaneria di porto e verranno diffidati dal rimuovere la barca.