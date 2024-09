ADRANO (CATANIA) – Ad Adrano un 28enne ubriaco alla guida di un’auto ha provocato un incidente stradale, fortunatamente senza particolari conseguenze, ed è stato denunciato dalla polizia, che ha rilevato un tasso alcolemico oltre la soglia consentita. E’ stato segnalato alla prefettura di Catania per la possibile sospensione della patente e deve rispondere di guida in stato di ebrezza. Al momento dell’incidente a bordo dell’auto c’era anche una donna che i poliziotti hanno visto allontanarsi dal veicolo. In una prima fase il 28enne ha provato a negare la presenza della donna rischiando di rendere false dichiarazioni e di nascondere l’esistenza di un testimone coinvolto nell’incidente.