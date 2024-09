ADRANO (CATANIA) – Guidavano senza patente per le vie di Adrano, pensando di farla franca. Due diversi episodi, ma la stessa infrazione. I giovani, di 24 e 29 anni, sono stati fermati dagli agenti del locale commissariato per sottoporli a controllo, risultando entrambi senza patente perché mai conseguita. Il primo è stato bloccato a bordo di uno scooter mentre il secondo alla guida di una autovettura. Entrambi sono stati denunciati. Da accertamenti più approfonditi è emerso inoltre che tutti e due erano già stati sanzionati per la stessa ragione negli ultimi due anni, in particolare uno nel 2022 e l’altro nel 2023. Per questo motivo, come previsto dalla legge, è stato anche sequestrato il loro veicolo.