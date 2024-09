ADRANO (CATANIA) – Ha continuato a svolgere la sua attività dedita allo spaccio di droga nonostante si trovasse agli arresti domiciliari. Per questa ragione, sono stati revocati i domiciliari per un adranita di 34 anni, con precedenti in materia di sostanze stupefacenti e per il quale è stato disposto il trasferimento in carcere. L’uomo era stato arrestato, lo scorso mese di giugno, dagli agenti di Adrano perché responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nonostante avesse ottenuto il beneficio degli arresti domiciliari, l’uomo non ha esitato a continuare nella sua attività illecita, nascondendo nella sua abitazione droga.

Infatti, durante una perquisizione in casa, eseguita dai poliziotti di Adrano, il 34enne è stato trovato in possesso di cocaina e di materiale per il confezionamento in dosi della droga. Quanto rinvenuto è stato prontamente sequestrato dagli agenti che hanno provveduto ad informare l’Autorità Giudiziaria richiedendo per il recidivo l’aggravamento della misura. Il Tribunale di Catania ha disposto la revoca del beneficio degli arresti domiciliari, sostituiti con il trasferimento in carcere.