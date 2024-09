ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri della stazione di Aci Catena hanno arrestato in flagranza un 38enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, a bordo del proprio scooter, è stato notato dai militari in via Stocchi proprio mentre tentava di nascondersi da loro dietro un’autovettura parcheggiata, comportamento questo che ha fatto ovviamente scattare un loro approfondito controllo che, in breve, ha fornito riscontro ai sospetti dei militari. Il 38enne infatti, su sollecitazione dei carabinieri, ha deciso di collaborare con loro consegnando 7 dosi di cocaina mentre, all’interno della tasca dei pantaloni, i militari hanno trovato 120 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.