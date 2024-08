Voleva salvare il suo amico, così Alex è annegato

SCOGLITTI (RAGUSA) – È morto per salvare uno dei suoi amici, il giovane di 17 anni, Alex Capuzzello, annegato ieri in mare a Scoglitti, frazione di Vittoria, nella zona della Riviera Gela. Il giovane si era tuffato in mare per raggiungere due amici, uno dei quali sembrava in difficoltà e non riusciva ad affrontare le onde. Dalla riva sono partiti i soccorsi dei bagnini di un lido privato, con un pedalò. Sono stati allertati anche i soccorsi della guardia costiera che sono riusciti a raggiungere Alex e lo hanno portato a riva, dove lo attendeva un’ambulanza privata. Immediati i tentativi di rianimarlo che purtroppo sono stati vani. Gli altri due giovani sono stati invece portati a riva e stanno bene.

Sempre ieri, giornata che ha segnato in alcune zone condizioni proibitive del mare, una donna di 65 anni è annegata in mare di fronte al litorale tra Marsala e Petrosino (Trapani). Era in un tratto di spiaggia dove non c’è servizio di salvataggio con bagnini. Pare che dopo essere entrata in acqua con due bambini, forse i nipoti, abbia avuto difficoltà a ritornare a riva a causa delle forti correnti che la spingevano verso il largo. Sono stati alcuni bagnanti che, facendo una catena umana, l’hanno raggiunta e portata sulla spiaggia, dove gli operatori sanitari del 118, nel frattempo avvertiti, hanno tentato di rianimarla, ma senza successo. Il corpo è stato quindi coperto da un telo.

Tragedia in mare anche a Realmonte (Agrigento). Un insegnante originario di Favara, Gaspare Alessi, è deceduto per annegamento al lido Rossello. Sul posto, non appena lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Siculiana e gli operatori del 118. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per annegamento.