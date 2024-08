“Via libera ai nuovi acquisti”

Le dichiarazioni dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano (foto Catania Fc Facebook), alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Crotone, in programma domenica al Massimino alle 21 (differita integrale in esclusiva su Telecolor, lunedì alle 20.45).

“Dopo un periodo di turbolenze – spiega Toscano – c’è stata qualche schiarita. I ragazzi si sono allenati bene, la testa in questo momento è la cosa più importante. Sappiamo che non saremo al meglio, dobbiamo fare i conti con paletti e dinamiche di mercato che coinvolgono le squadre che vogliono rifondare dopo annate non brillanti. Ci auguriamo che le cose si sblocchino prima possibile, il ds e il presidente stanno lavorando 24 ore al giorno per rendere la squadra più competitiva rispetto alla scorsa annata. Grazie ai tifosi, in particolare per la trasferta di Chiavari. Lavoreremo per far sì che si possano riconoscere in questo gruppo. L’obiettivo è dare il massimo sempre e provare a vincere contro chiunque. Per la prima volta potrò utilizzare i nuovi acquisti, sarà la verifica prima dell’inizio del campionato. Affrontiamo una squadra blasonata, sarà un test probante”.