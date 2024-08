Ultraottantenne fa arrestare finto avvocato

SIRACUSA – Un uomo ed una donna, rispettivamente di 42 e 48 anni, entrambi campani, sono stati arrestati dalla polizia per tentata truffa aggravata ai danni di un anziano. La vittima, quasi novantenne, era stata contattata dai due malfattori che gli avevano chiesto la somma di 9mila euro in contanti o in alternativa monili in oro, quale risarcimento per un incidente stradale causato dal figlio che effettivamente si trova in una città del nord Italia. L’anziano, insospettito, ha prontamente avvisato il 112 che ha subito allertato le forze dell’ordine. Nel frattempo, una donna si è presentata a casa dell’anziano spacciandosi per un avvocato al fine di riscuotere la somma; il finto avvocato si è trovato di fronte gli agenti della polizia che poi hanno bloccato il complice che attendeva in auto. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, i due soggetti sono stati condotti in carcere.