Tragedia del Bayesian: recuperati i primi corpi, forse uno è di Lynch

PALERMO – Due corpi sarebbero stati individuati all’interno del Bayesian, il veliero affondato davanti alle coste di Porticello (Palermo). Secondo le prime informazioni si tratterebbe dei corpi di due uomini, che sono stati estratti dallo scafo dopo essere stati individuati in una cabina all’interno dell’imbarcazione e sembra che il corpo di uno dei due appartenga a Mike Lynch.

Ieri sera è stato interrogato per oltre due ore James Cutfield, 51 anni, il capitano della Bayesian. Un comandante esperto, che ha lavorato per tutta la vita a bordo di grandi imbarcazioni e che conosce bene il Mediterraneo. E’ questo il ritratto dell’uomo interrogato a lungo dai magistrati della Procura di Termini Imerese che conducono l’inchiesta sul naufragio. Anche i media neozelandesi, il paese d’origine del comandante, si sono occupati della vicenda. Il “NzHerald”, in particolare, ha intervistato il fratello di Cutfield, Mark, il quale ha confermato che da circa otto anni il comandante è alla guida di barche di lusso.

Prima di essere ingaggiato dal magnate della tecnologia britannico Mike Lynch come comandante della Bayesian, aveva lavorato per un miliardario turco. “Mio fratello sta bene” ha dichiarato Mark Cutfield. “Ho parlato telefonicamente con sua moglie Cristina, che mi ha rassicurato sulle sue condizioni”. Dopo avere sentito il comandante della Bayesian, in queste ore i pm di Termini Imerese e i militari della Capitaneria di Porto stanno sentendo gli altri membri dell’equipaggio e i passeggeri sopravvissuti. Le loro testimonianze per cercare di ricostruire quanto successo nel corso del naufragio della barca a vela nel mare di Porticello. Da chiarire cosa sia successo che abbiamo provocato l’inabissamento della nave in pochissimi minuti.

Intanto per le ricerche sono arrivati altri sub compresi i sommozzatori che hanno preso parte alla ricerche della strage della Concordia, la nave da crociera avvenuto la notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012. In questo modo potranno essere intensificate le immersioni per cercare di raggiungere le cabine che si trovano nella parte bassa dello scafo. (ANSA) – ROMA, 21 AGO – Gli inquirenti hanno contattato Italian Sea Group, la società proprietaria di Perini Navi, il gruppo viareggino di cantieri che nel 2008 varò lo Bayesian, il veliero affondato a mezzo miglio da Porticello (Palermo) poco prima dell’alba di lunedì scorso mentre imperversava una violenta tromba d’aria. A quanto si apprende lo scopo sarebbe quello di acquisire i database che contengono tutte le informazioni sul veliero, che aveva subito importanti aggiornamenti nel 2016 e nel 2020.