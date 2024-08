Sull’autocarro materiale di tutti i tipi

RANDAZZO (CATANIA) – I carabinieri hanno denunciato a Randazzo un trasportatore di rifiuti non autorizzato. Si tratta di un 29enne di Adrano, intento a trasportare materiale per il quale è prevista specifica documentazione. L’uomo era alla guida di un autocarro con il cassone ricolmo di rifiuti di diverso tipo e stava attraversando il centro del paese, quando è stato fermato dai militari per un controllo, durante il quale ha esibito soltanto un formulario per il trasporto di rottami in ferro. Tuttavia, nel cassone del furgone, vi era materiale vario: due unità esterne comprese di compressore per condizionatori nonché una unità interna, uno scaldabagno, una cisterna metallica, arrugginita e maleodorante, che peraltro perdeva gasolio, una intera lavatrice, una bomboletta di schiuma poliuretanica, una carriola di metallo completa di ruotino, un press-control per autoclave, un fusto metallico schiacciato, uno pneumatico, una

rete metallica, svariate parti di carrozzeria intrise di grasso, alcune biciclette per bambini e altro ancora. Rifiuti pericolosi e non solo rottami ferrosi, dunque, che sicuramente sarebbero stati smaltiti illecitamente, se i carabinieri non fossero intervenuti, sequestrando sia il mezzo che il relativo carico.