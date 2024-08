Si avvicina il week end più caldo del 2024

Caldo al parco sempione

Quarantatre gradi al sud, 40 al nord: il prossimo weekend sarà con molta probabilità il più caldo dell’anno. L’alta pressione di origine subtropicale non abbandonerà l’Italia per i prossimi 7 giorni. “Le temperature – spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’ – saliranno di qualche grado fino a domenica determinando, molto probabilmente, il fine settimana più caldo del 2024: tra sabato 10 agosto e domenica 11 sono previste massime fino a 39-40°C anche al Nord, in particolare in Emilia Romagna, mentre al Sud (soprattutto nelle zone interne delle Isole Maggiori) saliremo di nuovo a 42-43°C come in Libia e Tunisia”. In attesa della “frustata di calore”, in Sicilia si registra instabilità diffusa con possibili precipitazioni nell’entroterra. Le piogge, tanto attese in questo periodo di siccità, sono state accolte come una manna dal cielo, specie in zone dove non si registravano precipitazioni da mesi.