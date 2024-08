Sfornava brioche nel laboratorio sporco e abusivo

ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri di Aci Catena, supportati dai colleghi del Nas e del XII Reggimento Sicilia, hanno svolto una serie di controlli ad attività artigianali del settore della produzione dolciaria. I militari nel centro cittadino hanno ispezionato un laboratorio di produzione, totalmente abusivo, il cui titolare 71enne era sprovvisto di autorizzazione amministrativa e sanitaria, e del manuale Haccp. Riscontrate varie carenze igieniche e la mancata chiusura dell’unica porta del laboratorio, con conseguente rischio di contaminazione da insetti volanti e striscianti provenienti dall’esterno, mentre due venditori ambulanti erano già in attesa della consegna delle ‘brioches’ che, a breve, sarebbero state sfornate. Per il titolare sono scattate multe per 9.000 euro. Durante un altro controllo, sempre in zona centro, a un venditore ambulante di gelati le pattuglie, nel box di parcheggio del mezzo utilizzato, i militari hanno trovato una dose di marijuana.