Scontro auto-moto sulla A18 in direzione Catania: morto un centauro

CATANIA – Incidente stradale mortale avvenuto intorno alle 17.30 di oggi pomeriggio sull’autostrada A18, nel tratto compreso tra Giarre e Acireale, in direzione Catania. Un uomo a bordo di una moto è deceduto dopo essersi scontrato con una autovettura per cause ancora in fase di accertamento. Le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate e vista anche la lunga coda di auto che si è formata e che avrebbe reso difficili le operazioni di soccorso, è stato necessario richiedere l’intervento dell’elisoccorso per cercare di rianimare l’uomo. Traffico in tilt su quel tratto dove sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso.