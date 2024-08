Scontri tra gruppi a Bicocca: ‘Ferito un agente’

CATANIA – Scontri tra detenuti nordafricani e italiani nel carcere per minorenni di Bicocca, a Catania. Francesco Pennisi, coordinatore per la Sicilia del Sindacato autonomo polizia penitenziaria, racconta i momenti di grande tensione: “Un assistente capo della polizia penitenziaria nel tentativo di bloccare la rissa è stato colpito con un bastone. Il collega è stato trasportato in ospedale. Ormai è evidente che l’istituto di Bicocca è fuori controllo: la numerosa presenza di detenuti di origine nordafricana (Egitto, Marocco, Tunisia) sta alimentando forti tensioni con gli italiani e soprattutto con gli agenti, che con l’attuale sistema gestionale non riescono più a controllare l’ordine. I detenuti rimangono impuniti rispetto alla loro condotta violenta e fanno quello che si sentono fare, senza temere alcuna conseguenza. Siamo in balia di questi facinorosi, convinti di essere in un albergo dove possono fare quel che non vogliono, e non in un carcere. Basta: proclamiamo lo stato di agitazione”.