ACIREALE – Ha continuano a mantenere aperto il chiosco-bar nonostante il provvedimento di chiusura dell’attività per la mancanza delle autorizzazioni amministrative. Per questa ragione, il titolare del locale nella frazione acese di Santa Tecla è stato denunciato dalla polizia di Acireale. Nelle scorse settimane, il chiosco-bar, situato all’interno di un solarium, era stato oggetto di un controllo, durante il quale erano state contestate alcune irregolarità a cominciare dalla somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione. In quella circostanza, come previsto dalla legge, era stata emessa l’ordinanza di chiusura immediata dell’attività, rimasta invece aperta, come rilevato dagli agenti. Il chiosco-bar è stato nuovamente chiuso con l’apposizione dei sigilli.