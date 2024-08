Rubava pure in chiesa: arrestato ladro seriale

PARTINICO (PALERMO) – I carabinieri di Partinico hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 35enne pregiudicato con l’accusa di furto aggravato. Gli vengono contestati almeno cinque furti, messi a segno negli ultimi quattro mesi. Il 35enne è entrato in azione in quattro attività commerciali, dalle quali durante l’orario di apertura al pubblico e approfittando della distrazione dei commessi, ha rubato il denaro dalle casse. Inoltre, dopo aver forzato di notte la porta d’ingresso di una tabaccheria ha portato via anche numerose stecche di sigarette. A far gola al ladro perfino una chiesa, dalla quale ha sottratto le offerte dei fedeli, raccolte e conservate nella sacrestia. Il 35enne, individuato grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza, si trova rinchiuso nel carcere Lorusso Pagliarelli di Palermo.