Pulizia cenere: “Troppe auto posteggiate”

CATANIA – Nella notte fra ieri e oggi la Gema ha effettuato lo spazzamento meccanizzato a Catania nelle vie Cagliari, Napoli, Vittorio Emanuele Orlando e Oliveto Scammacca. “Su via Vittorio E. Orlando l’intervento è stato possibile solo nel tratto da piazza Giovanni Verga a via Gabriele D’Annunzio – spiega l’azienda -, poiché fino a viale Raffaello Sanzio non è stato rispettato il divieto di sosta”.

Proprio da oggi sono attivi i quattro punti mobili per il conferimento dei sacchetti di cenere vulcanica, dalle 9 alle 16, in piazzale Asia, stazione Acquicella, via Imperia oltre a corso Indipendenza di fronte all’Istituto Gemmellaro. Altra opzione è il Centro di raccolta comunale di via Galatioto a Picanello, dalle 9 fino alle 13 (orario fino a fine agosto).

Stasera dalle 20.30 alle 22 è possibile esporre i sacchetti di cenere vulcanica fuori dalle case (separatamente dalla frazione di differenziata carta e cartone, come previsto dal calendario) per il ritiro porta a porta che avverrà domani. “Si invitano i cittadini a non esporre i sacchetti in giornate differenti, la prossima raccolta porta a porta è prevista mercoledì 28, con conferimento per i cittadini martedì 27 sempre dalle 20.30 alle 22”.

Di seguito le vie interessate dal passaggio dei mezzi meccanizzati nei prossimi giorni, con raccomandazione di rispettare i divieti di sosta negli orari indicati:

Divieti di sosta dalle 18 di giorno 20 agosto alle 4 del 21 agosto in via Calì, via Porte di Ferro e via Vecchio Bastione

Divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 del 21 agosto in via Orto Limoni, via Eleonora D’Angiò e via Filocomo

Divieti di sosta dalle 18 del 21 agosto alle 4 del 22 agosto in via Ingegnere da via Etnea a via Calatabiano e via Calatabiano

Divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 del 22 agosto in via Randazzo, via Bronte fino a viale Fleming e via Piedimonte

Divieti di sosta dalle 18 del 22 agosto alle 4 del 23 agosto in via Bentivoglio, via Francesco Corso e via Biancavilla

Divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 del 23 agosto in via Cesare Beccaria, via Ferrante Aporti e via Giuseppe Fava

Divieti di sosta dalle 18 del 23 agosto alle 4 del 24 agosto in via Cesare Vivante e via Lavaggi

Divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 del 24 agosto in via Cifali da viale Mario Rapisardi a via Cesare Beccaria e via Impallomeni