Porto di Catania, recuperato corpo senza vita

Vigili del fuoco del nucleo sommozzatori e della sezione navale del comando provinciale di Catania hanno recuperato nelle acque del porto del capoluogo etneo il corpo senza vita di 77enne di cui i familiari avevano denunciato la scomparsa. L’allarme era stato dato dopo che l’uomo, uscito per andare a pescare al molo di Levante, non aveva fatto ritorno a casa per l’ora di pranzo, come era solito fare. Le ricerche in mare sono state avviate dopo il ritrovamento vicino al posto che era solito frequentare della sua auto parcheggiata. Il corpo è stato trovato in mare accanto a una nave ormeggiata al porto. Sul posto sono intervenuti anche militari della capitaneria di porto e personale della polizia.