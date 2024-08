Catania out, scontri tra tifosi

Si ferma subito l’avventura del Catania in Coppa Italia. Costretti a scendere in campo in versione fortemente rimaneggiata a causi degli ormai noti problemi di tesseramento dei nuovi acquisti (tutti indisponibili), gli uomini di Toscano cedono per 2-1 alla Carrarese nel turno preliminare disputato sul campo di Chiavari in una serata guastata dagli scontri tra tifosi registrati a fine match all’uscita del settore ospiti.

Con soli 15 elementi della prima squadra, alcuni dei quali ripescati tra i probabili partenti, Toscano deve inventarsi una formazione davvero inedita con Bethers in porta, Curado, Quaini e Monaco in difesa, Bouah, Sturaro, Zanellato e Castellini a centrocampo, Chiricò e Rapisarda, avanzato per l’occasione e per necessità, alle spalle di Popovic. Anche la Carrarese sceglie il 3-4-2-1 con Palmieri e Panico in appoggio a Capello.

In un primo tempo giocato su buoni ritmi da entrambe le squadre, il Catania, in tenuta di gara totalmente bianca (foto Catania Fc Facebook), rischia subito su un guizzo di Panico, stoppato da Bethers nell’uno contro uno, e replica colpendo un palo con Castellini, autore di una discesa delle sue cominciata a centrocampo e conclusa con un sinistro incrociato che finisce sul legno a Bleve battuto.

Le reti arrivano nella ripresa: al vantaggio di Cherubini, pronto a ribadire in fondo al sacco una respinta di Bethers su tiro di Panico, segue dopo soli 6 minuti il pari di Popovic, bravo a girare in porta da distanza ravvicinata un pallone messo in mezzo da Chiricò. Il pari sembra potere reggere sino alla fine dei tempi regolamentari, ma un minuto dal 90′ arriva il gol partita di Cerri, che spinge in porta un cross di Cicconi sfruttando un traversone di Cicconi e un errore di Bouah.

CARRARESE-CATANIA 2-1

Carrarese (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Belloni (1′ st Grassini), Palmieri (1′ st Cherubini), Capezzi, Schiavi (19′ st Zuelli), Cicconi; Capello (40′ st Cerri), Panico (33′ st Palermo). A disposizione: 22 Mazzini, 12 Tampucci; 6 Oliana, 39 Motolese, 26 Cartano; 2 Raimo, 14 Di Matteo, 5 Della Latta, 33 Sansaro; 32 Finotto. Allenatore: Calabro.

Catania (3-4-2-1): Bethers; Curado, Quaini, Monaco; Bouah, Sturaro (37′ st Forti), Zanellato, Castellini; Chiricó (37′ st De Luca), Rapisarda; Popovic. A disposizione: 22 Furlan; 7 Allegra, 11 Nania; 17 Pelleriti; 10 Coriolano; 6 D’Emilio. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Andrea Calzavara (Varese).

Reti: 1′ st Cherubini, 9′ st Popovic, 44′ Cerri.

Note: ammoniti: Palmieri, Schiavi, Cicconi, Imperiale; Popovic. Angoli 7-0. Recupero: 3′ e 7′.