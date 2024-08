Pelù, Gazzè, Pooh: che settimana in Sicilia

Tanti concerti in Sicilia nel cuore di agosto. Si comincia il 16 con Renga e Nek alla Villa Bellini (ore 21), il bis il 17 al Teatro di Verdura di Palermo (ore 21). I due sono protagonisti del nuovo singolo “Dolcevita”. Sempre il 16 c’è Daniele Silvestri al Teatro di Pietra rosa di Pollina, nel Palermitano. Il concerto è già sold out. L’ultimo progetto live, “Il Cantastorie recidivo”, assume una veste più intima e acustica: con inizio al tramonto, alle 19.30, lo spettacolo sarà incorniciato nella scenografia del tipico colore rosato che al calare del sole assume la pietra e che dà il nome al posto. A completare il tutto una vista spettacolare sulle Madonie. Il tour è nato per celebrare i primi 30 anni di carriera dell’artista.

Stesso giorno, venerdì 16, per l’esibizione di Piero Pelù alla scalinata del municipio di Noto (ore 21). Due giorni dopo l’ex leader dei Litfiba sarà al Piccolo parco urbano di Bagheria (ore 21). Pelù torna alla musica dal vivo dopo oltre un anno di stop forzato a causa dei problemi legati agli acufeni, che lo aveva costretto a cancellare il tour dello scorso anno. Dopo aver pubblicato l’album “Deserti”, da giugno il rocker fiorentino si è imbarcato nella tournée.

Sabato 17 è il turno di Max Gazzè, sempre alla scalinata di Noto (ore 21). Dopo il “Preludio”, il cantante passa attraverso l’“Interludio”, ovvero il secondo capitolo del suo nuovo tour “Amor Fabulas” che, partito a luglio, arriva in Sicilia. Una formazione nuova, ricca di strumenti accompagnerà l’artista per una versione acustica e originale dei suoi brani. Così con lui sul palco ci saranno il vibrafono di Marco Molino, la fisarmonica di Manuel Petti, i fiati e le chitarre di Max Dedo, l’autoharp e le voci di Greta Zuccoli e il pianoforte di Sunhee You.

Doppio appuntamento con i Pooh il 17 e il 18 alla Villa Bellini di Catania (ore 21). La storica band sarà poi al Velodromo Borsellino di Palermo il 20 (ore 21). Sarà possibile ancora una volta rivivere i loro più grandi successi, da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, da “Parsifal” (uscito nel 2023 in una speciale versione per il 50° anniversario) a “Dammi solo un minuto”. In oltre 50 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti.

Infine il 20 agosto la Villa Bellini ospita Mahmood (ore 21), che il 21 sarà anche al Teatro di Verdura di Palermo (sold out). La tournée sarà l’occasione per ascoltare dal vivo “Ra ta ta” e i brani dell’album “Nei letti degli altri”.