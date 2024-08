PALERMO – Notte di incendi rifiuti a Palermo. I vigili del fuoco sono stati impegnati per diversi roghi appiccati ai cumuli di spazzatura nei quartieri Borgo Nuovo e Zen. Diversi gli interventi non solo nelle stesse vie dei quartieri periferici del capoluogo dove resistono ancora cataste di spazzatura lasciate lì nel corso dell’ultima emergenza della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta della spazzatura. In questi giorni sono previsti dei servizi straordinari di pulizia dei due quartieri. Interventi che richiedono alcuni giorni.